Røisland vant verdenscuprenn i slopestyle

Røisland fikk 88,75 poeng for sitt tredje og siste forsøk i finalen, og det holdt til seier fire poeng foran amerikanske Chris Corning. Hiroaki Kunitake fra Japan ble nummer tre.

– Det er helt ubeskrivelig! Det var sykt nervepirrende da jeg falt i de to første forsøkene. Man hater jo livet akkurat der og da, og det øker presset før siste forsøk. Det er veldig gøy å ha dette i beltet allerede nå, og jeg gleder meg til de neste konkurransene, sa Røisland i en pressemelding fra snowboardfordunet etter sin tredje verdenscupseier. To av dem har kommet i Kreischberg.

21-åringen var eneste nordmann i finalen. Bendik Gjerdalen ble utslått i semifinalen tidligere lørdag og endte på 14.-plass. De fire andre norske kjørerne røk ut i semifinalen fredag.

– Det ble dårligere vær og mer vind utover dagen, og en del av kjørerne slet litt i finalen. Det var vanskelige forhold, men utrolig digg å lande det jeg var gira på, sa Røisland.

I kvinneklassen vant japanske Miyabi Onitsuka foran østerrikske Anna Gasser og Norendal. Alle tre fikk opp sitt tellende resultat i tredje og siste forsøk, men de to første var i en klasse for seg. Norendal endte over 17 poeng bak, men knep den siste pallplassen med et par poengs margin.

Det lover godt foran X-Games i Aspen i slutten av måneden.

– Jeg føler at ting begynner å løsne, og at jeg er akkurat i det sjiktet hvor det kan bli skikkelig bra. Det var vanskelige forhold i dag, og litt skummelt å kjøre. Jeg skulle ønske jeg landet alt ordentlig, men det var veldig gøy, sa Norendal.

Norendal var eneste norske kvinnelige deltaker i rennet.

(©NTB)