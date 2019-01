Dobbeltseier for de norske langrennsherrene på lagsprinten

sport

Skar fulgte opp lørdagens seier med å herje på lagsprinten søndag. Sammen med Erik Valnes gikk han Norge inn til seier.

Det var jevnt helt til slutten, men Skar giret opp på oppløpet og vant komfortabelt. Brandsdal sørget for dobbelt norsk etter en jevnt spurt mot Russland. Brandsdal var på lag med Pål Golberg.

Skar viste dermed nok en gang at han er blant verdens aller råeste sprintere. Lørdag sa han at han føler seg trygg på at han får gå distansen i VM. Søndag la han inn nok en strålende søknad.

– Han har lekt med konkurrentene i semifinalen og finalen, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn og Skar på direkten.

I kvinneklassen så det også lenge ut som det kunne bli norsk seier, men to svenske lag parkerte Maiken Caspersen Falla på oppløpet. Norges førstelag, som også besto av Mari Eide, ble dermed nummer tre.

Annetlaget, med Ane Appelkvist Stenseth og Kathrine Harsem, ble nummer seks.

