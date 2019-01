Hopp: Fire nordmenn klare for finaleomgangen i Val di Fiemme

sport

Granerud klinket til med 125 meter og 113,8 poeng. Det ga 7.-plass. Johansson er nummer ni og Forfang nummer 11. Klar for finaleomgangen er også Andreas Stjernen på 19.-plass.

Robert Johansson er 1,8 poeng bak lagkamerat Granerud. Forfang landet på 122 meter, halvmeteren bak Johansson, under vanskelige forhold og ligger også godt an foran finaleomgangen.

Dawid Kubacki tok ledelsen med et hopp på 129,5 meter. Polakken er 1,8 poeng foran den japanske storfavoritten Ryoyu Kobayashi, som jakter sin sjuende strake seier.

Anders Fannemel bommet noe i nedslaget og landet på 113 meter. Det holdt ikke for vestlendingen, som endte på 36.-plass.

Robin Pedersen fikk det heller ikke til å klaffe i Italia. 22-åringens hopp på 106 meter resulterte i 80,5 poeng, noe som bare ga 52.-plass.

Noe bedre gikk det for Marius Lindvik som noterte seg for 86,1 poeng etter et hopp på 109 meter, men også 20-åringen måtte se finaleomgangen fra tribunen etter 44.-plass.

Siden kvalifiseringen ble avlyst tidligere på dagen, fikk samtlige 59 utøvere hoppe i første omgang.

Lørdag ble en skuffende norsk hoppdag i Val di Fiemme. Forfang var beste nordmann med 11.-plass da Kobayashi sikret sin sjette seier på rad.

