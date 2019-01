Johansson sikret norsk opptur da Kobayashis seiersrekke tok slutt

sport

Etter en skuffende norsk hoppdag lørdag skulle Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Johann André Forfang og Andreas Stjernen prøve å avslutte helgen sterkt i Val di Fiemme.

Med tre nordmenn i topp 11 etter første omgang lå mye til rette for en sterkt renn i Italia, og de innfridde. Johansson ble Norges beste med fjerdeplass med en samlet poengsum på 252,6. Det var 4,3 poeng bak pallen, og prestasjonen var sesongbeste for lillehamringen.

– Det var deilig. Jeg synes jeg har vært flink i denne perioden til å ha troen, og jeg har hoppet sterkt på trening, så endelig begynner det å løsne i konkurranser. Det begynner å nærme seg nå, sa Johansson til NRK like etter hoppslutt.

Fjerdeplassen var langt fra kjip for 28-åringen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med fjerdeplass i det selskapet her. Det viser at jeg er god nok til å hamle opp med de beste.

Ingen klarte å gjøre noe med Dawid Kubacki i Val di Fiemme søndag. Polakken tok sin første verdenscupseier da han klinket til med hopp på 129,5 og 131,5 meter.

Kubacki stoppet dermed seiersrekken til en japanske storfavoritten Ryoyu Kobayashi, som kunne blitt historisk som tidenes første til å vinne sju verdenscuprenn på rad. Kobayashi måtte ta til takke med 7.-plass etter et skuffende finalehopp på 122,5 meter.

Norsk opptur

Andreas Stjernen ble nummer åtte etter han klinket til med et hopp på 130,5 meter i finaleomgangen. Førstehoppet på 122 meter gjorde at 30-åringen ikke kom høyere på resultatlista.

Johann André Forfang hadde ikke forholdene på sin side og landet på 123 meter i finaleomgangen. Det var én meter lengre enn i første omgang og holdt til 12.-plass.

Heller ikke Granerud fikk det til å klaffe. 22-åringen var beste nordmann i første omgang med en foreløpig 7.-plass, men et annethopp på 123 meter sendte ham ned til 13.-plass.

Resultatene er likevel en opptur etter en svak norsk dag i hoppbakken lørdag. Da ble Forfang beste nordmann med 11.-plass. Kommende helg venter lagkonkurranse i polske Zakopane.

– Det var en veldig bra laginnsats. Jeg føler at gutta har jobbet ekstremt bra med tanke på gårsdagens resultater. Fire mann har klart å heve seg betydelig, og jeg tror faktisk at vi hadde vært best som lag hvis man ser på poengsummen, så det var veldig bra. Robert ikke veldig langt unna pallen, så jeg er veldig fornøyd med denne avslutningen, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NRK.

Jubel i natt

Anders Fannemel, Marius Lindvik og Robin Pedersen måtte se finaleomgangen fra tribuneplass. Fannemels hopp på 113 meter resulterte i en 36.-plass, men Lindvik og Pedersen ble henholdsvis nummer 44 og 52.

Siden kvalifiseringen ble avlyst tidligere på dagen, fikk samtlige 59 utøvere hoppe i første omgang.

Natt til søndag sikret Maren Lundby norsk jubel da hun tok sesongens første verdenscupseier i hopprennet i Sapporo. Lundby vant hele 19,3 poeng foran Katharina Althaus fra Tyskland.

(©NTB)