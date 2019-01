Knotten nedbrutt etter fall på skiskytterstafetten: – Jeg som ødela i dag

sport

Vingrom-løperen ble sendt ut på tredje etappe som nummer tre. Den plasseringen holdt hun så vidt på selv om det ble bruk for tre ekstraskudd på liggende skyting.

Men føret i Oberhof var svært krevende. Mange skled og falt, og det skjedde også med Knotten da hun slo skiene i hverandre.

– Det er jeg som ødela i dag. Det er ikke noe å legge skjul på at vi hadde kommet på pallen om ikke jeg hadde klønet det til. Jeg beklager, sa en preget Knotten til NRK.

Til slutt skulle ankerkvinne Tiril Eckhoff lede det norske laget i mål 50,6 sekunder bak Russland. Tyskland og Tsjekkia tok de øvrige plassene på verdenscuppallen.

Skjøt uten bakstykke

Knottens fall førte til at bakstykket på børsa hennes falt av. Det fikk hun ikke med seg før hun var inne til stående skyting. Da hadde hun muligheten til å få et reservevåpen, men avslo tilbudet.

Selv om bakenden manglet, skjøt hun imponerende bra. Knotten bommet kun én gang og gikk ut fra standplass som nummer fem og 1.23,4 bak teten. Der demonstrerte hun solide skytteregenskaper, men for henne var det mager trøst etter stafetten.

Norge har ikke vunnet en kvinnestafett i skiskyting siden VM-gullet i Holmenkollen 11. mars 2016. Det har heller ikke vært noen norske pallplasser siden prøve-OL i Pyeongchang i 2017.

Thekla Brun-Lie gikk en solid åpningsetappe søndag. 30-åringen fikk en bom umiddelbart, men skjøt deretter perfekt. Norge lå på 9.-plass da hun vekslet med Ingrid Landmark Tandrevold. Opp til ledende Italia, som hadde storstjernen Lisa Vittozzi på 1. etappe, skilte det 34 sekunder.

Ingen marerittreprise

På forrige måneds stafett i Hochfilzen fikk Tandrevold vonde minner fra Pyeongchang-OL. Da ble det full reprise med to strafferunder. Et lignende mareritt unngikk hun under røffe forhold i Oberhof.

På liggende skyting måtte Fossum-løperen ty til ett ekstraskudd, mens hun brukte to nye på stående. Hun traff på den siste etter ladekluss og nervepress. Tandrevold sendte Knotten ut på neste etappe som nummer tre. Da var det 32 sekunder opp til Tyskland, mens det var 18,2 ned til fjerdeplasserte Frankrike.

Det så litt kritisk ut da Knotten bommet tre ganger på sin første skyting, men hun traff med ekstraskuddene og unngikk å måtte gå i strafferunden.

Så kom fallet som kostet Norge dyrebare sekunder. Knotten taklet likevel situasjonen på en sterk måte.

Eckhoff gikk i gang med sisteetappen på 7.-plass. Dagen før hadde Fossum-løperen en fryktelig jaktstart med hele sju bomskudd, men på søndagens stafett fikk hun en stor opptur. Hun plaffet ned alle blinkene på liggendeskytingen, mens hun kun trengte ett ekstraskudd på den stående.

En liten stund så det ut til at Eckhoff kunne nærmere seg Tyskland og Tsjekkia i pallkampen, men det ble for tøft.

