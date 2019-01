Solskjær besto testen, United vant 1-0 mot Tottenham

sport

Det var testen alle snakket om, en slags eksamen for Ole Gunnar Solskjær som United-manager, etter å ha vunnet fire enkle kamper i Premier League og en i FA-cupen.

Solskjærs besvarelse sto til toppkarakter. Svaret var Marcus Rashford, med to streker under.

Sunnmøringen beviste at laget hans også kan hamle opp med topplagene, da Tottenham ble slått 1-0 på Wembley. Det var Solskjærs sjette seier på seks kamper med United, en start ingen av klubbens tidligere managere har klart.

Borte mot Tottenham angrep United når de kunne og forsvarte seg når de måtte. Det samme gjorde Tottenham. Dermed ble det en underholdende kamp på Wembley. Det var ikke snakk om å parkere bussen, slik United-fansen kunne har vært vant til før Solskjærs tid.

Tottenham virket muligens mer kreative når de var i angrep, men i fotball er det effektivitet som gjelder. En håpløs tversoverpasning fra Kieran Trippier endte hos Paul Pogba. Franskmannen serverte en helt utsøkt langpasning til Marcus Rashford som ikke gjorde noe feil alene med Spurs-keeper Hugo Lloris. Det var omtrent det siste som skjedde i første omgang.

Rotete åpning

Etter en litt rotete åpning fra begge lag utviklet kampen seg slik man forventer av en toppkamp, med god og angrepsvillig fotball.

Harry Winks hadde muligheten til å sende Tottenham i føringen etter ni minutters spill da han ble spilt fri av Son Heung-min. Alene med keeper skjøt engelskmannen utenfor. Harry Kane trodde han hadde gitt hjemmelaget ledelsen da han pirket ballen forbi United-keeper David de Gea, men dommer Mike Dean blåste for offside.

For United var både Jesse Lindgaard og Antonio Martial vær ved å sende United til himmels, før Rashford faktisk gjorde det etter 41 minutter.

Levende vegg

I første omgang virket United-forsvaret å ha relativt god kontroll på Tottenhams farlige kvartett med Christian Eriksen, Dele Alli, Son Heung-min og Harry Kane. Men i annen omgang sørget de fire for mye trøbbel i Uniteds bakre rekker, og kjempesjansene kom som perler på en snor.

Da var Tottenham bedre enn alle United-spillerne, bortsett fra keeper David de Gea. Den spanske målvakten var i det umulige hjørnet og reddet alt som kom. Og det var mye. Veldig mye.

Allerede tre minutter etter pause fikk Kane muligheten etter strålende kombinasjonsspill av nevnte kvartett, men De Gea vartet opp med en glimrende beinparade. Sekunder senere måtte De Gea ut i full strekk for å hindre Allis heading fra å gå i mål.

Tottenham festet etter hvert grepet om kampen, og etter 65 minutter burde det trolig stått 1-1. Igjen gikk ballen hurtig mellom Eriksen, Kane og Alli. Sistnevnte kom alene med De Gea, men igjen gikk United-keeperen seirende ut av duellen.

Heller ikke Toby Alderweirelds knallharde heading fra tre meters hold ville inn. Hjemmelaget skapte den ene sjansen større enn den andre, og at Tottenham ikke scoret et eneste mål virket smått utrolig.

Langt steg

Dermed viste Solskjær at laget hans har tatt ett langt steg i riktig retning etter at José Mourinho fikk sparken i desember. Og var dette en søknad om å få jobben permanent etter sesongen, var det i alle fall ingen dårlig søknad. Tottenham-manager Mauricio Pochettino blir nevnt som en av favorittene til å ta over managerjobben i Manchester United.

Med tre poeng er United for alvor med i kampen om den viktige fjerdeplassen. Manchester-klubben ligger på sjetteplass med 41 poeng, a`poeng med Arsenal, og seks poeng bak Chelsea.

Neste runde skal Tottenham i aksjon borte mot Fulham, mens Ole Gunnar Solskjærs menn tar imot Brighton.

(©NTB)