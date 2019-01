Carlsen med maraton-remis i Nederland

sport

Carlsen, som spilte med svarte brikker, har nå spilt 20 strake partier langsjakk som alle har endt i remis.

– Jeg tror ikke jeg hadde særlige sjanser til seier. Kanskje på et punkt i partiet, men uansett flott å feire mitt jubileum med 20 remis på rad her, smilte nordmannen i intervjuet med arrangørene etterpå.

– Det var vanskelig å få til noe. Jeg hadde ingen spesielle sjanser og ventet på en mulighet, men den kom ikke. Jeg hadde samtidig mer enn null prosent sjanse til å vinne, så derfor fortsatte jeg, sa Carlsen videre.

Gikk for seier

Mandagens motstander Santosh Gujrathi Vidit er en 24 år gammel stormester fra India som er ranket på 2695 poeng. Det er den nest laveste rangerte spilleren i turneringen. Den regjerende verdensmesteren Carlsen er fortsatt verdensener på FIDE-rankingen med sine 2835 poeng.

Etter 40 trekk og ny tidskontroll sto Carlsen med fire bønder, et tårn og konge mot Vidits tre bøder, tårn og konge i mandagens parti. Da var TV 2s sjakkeksperter Jon Ludvig Hammer og Aryan Tari uenige om hvorvidt Carlsen kunne klare å vinne.

Begge mente at det var stor sjanse for remis, men Hammer ga kameraten Carlsen 50 prosent sjanse for seier. Tari anså derimot ikke sjansene som mer enn 25 prosent for seier og 75 prosent for remis.

Carlsen gikk for seier, men etter 131 trekk tok spillerne hverandre i hånden og forsonet seg med remis.

Remis på remis

Carlsen åpnet med remis mot den kinesiske stormesteren Ding Liren i Wijk aan Zee. Deretter fortsatte verdensmesteren med en ny remis mot sin russiske kamerat Jan Nepomniasjtsji.

Carlsen har gått seirende ut av storturneringen seks ganger tidligere.

Tirsdag skal Magnus Carlsen møte russeren Vladimir Kramnik. Denne gangen med nordmannen på hvit side av brettet. Russeren står med to tap og en remis så langt i turneringen.

(©NTB)