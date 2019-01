Skiforbundet bekrefter at langrennsjuniorer har fått hormonbehandlinger

sport

De to juniorløperne, som allerede har fått vist seg fram med gode resultater i løp på seniornivå, har begge fått spørsmål om bruk av medisiner i forbindelse med hormonbehandlinger. Med den bakgrunn valgte Skiforbundet mandag å publisere en forklaring på sitt nettsted.

Forbundet ønsker å klargjøre de faktiske forhold rundt hormonbehandlingene, og utøverne og deres familier velger å være åpne for å vise at behandlingen ikke er i konflikt med Verdens Antidopingbyrås (WADA) antidopingreglement.

Liten av vekst

Dette skriver Norges Skiforbund om 17 år gamle Fossesholm:

«I perioden desember 2014 til september 2017 fikk Helene Marie Fossesholm behandling med veksthormon. Helene har blitt fulgt opp av barnelege på sykehus fra hun var 8-9 år gammel fordi hun var svært liten av vekst. Da hun var 13,5 år var hun 137,5 cm høy og hadde unormal vekstutvikling. Hun ble derfor behandlet med veksthormon. Helene er nå 151 cm høy.

Helenes behandling innbefattet et preparat som står på WADAs forbudsliste. Det er svært strenge krav til godkjenning og bruk av slik medisinering i Norge. Det ble derfor søkt om medisinsk fritak (TUE) for dette hos Antidoping Norge da dette var påkrevd. Søknaden ble innvilget av Antidoping Norge og hun oppfylte alle WADAs kriterier.»

Ikke på WADA-listen

I Skistads tilfelle var det derimot snakk om preparater for å kontrollere veksten ettersom hun var storvokst i tidlig alder.

«I 2012 fikk Kristine tablettene Etinyløstradiol og Primolut for å fremskynde puberteten, og for å ha en kontrollert vekst. For Skistad er dette en svært privat sak. Kristines behandling ble gjennomført med preparater som ikke står på WADAs forbudsliste», skriver Skiforbundet.

Medisinsk ansvarlig Ola Rønsen i Norges Skiforbund opplyser at behandlingen løperne har fått, var gitt av spesialister på sykehus.

Fossesholm og Skistad med familier ønsker ikke å kommentere sakene utover informasjonen som er gitt fra forbundet.

De to langrennsjentene skal begge representere Norge under junior-VM i Lahti senere i måneden.

