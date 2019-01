Strand på plass i Brann

sport

Midtbanemannen vender hjem til Bergen etter to sesonger i Sogndal og tre i Molde. Han fikk ikke fornyet kontrakten med MFK som gikk ut ved nyttår.

– Jeg er bergenser. Brann har vært klubben min siden jeg var liten, sier Strand til Branns nettsted.

Han uttaler også at han er blitt presentert for et bra opplegg, at Brann spiller på en måte som vil passe ham og at klubben viste at den virkelig ønsket ham.

I fjor kjempet Brann lenge om seriegull, men en svak innspurt gjorde at bergenserne til slutt endte med bronse i Eliteserien.

Foran årets sesong har rødtrøyene rustet opp stallen med Strand, Eirik Holmen Johansen, Kristoffer Løkberg, Jesper Löfgren, Marcus Mehnert og Håkon Opdal.

Samtidig har fjorårets førstekeeper Samuel Sahin-Radlinger vendt hjem til Hannover, mens Peter Orry Larsen har returnert til Aalesund.

