Alexander-Arnold ute i opptil fire uker

sport

The Guardian skriver at høyrebacken kjente skaden før oppgjøret mot Brighton i helgen, men at han i samråd med Jürgen Klopp valgte å spille hele kampen.

Nå er den nedslående beskjeden kommet: Alexander-Arnold har fått en vridning av leddbånd i kneet, noe som gjør at han kan være ute i opptil en måned. Det er dårlig nytt for Liverpool, som har fire Premier League-kamper og en knalltøff hjemmekamp mot Bayern München i mesterligaen den kommende måneden.

Skaden gir Klopp hodebry. Nathaniel Clyne, som denne sesongen har vært skadeplaget og andrevalg bak Alexander-Arnold, ble klar for Bournemouth ut sesongen på en låneavtale i starten av måneden. ESPN-journalist Glenn Price skriver på Twitter det ikke er noen mulighet for å få hentet høyrebacken tilbake til Liverpool før sesongen er over.

I tillegg har tyskeren måttet klare seg uten Joe Gomez og Joël Matip de siste ukene, selv om Matip etter alle solemerker er i troppen mot Crystal Palace i helgen. Også Dejan Lovren er ute på ubestemt tid, etter at han skadet hamstringen fire minutter ut i FA-cupoppgjøret mot Wolverhampton i starten av januar.

