Djokovic lett videre i Australian Open

Riktignok var Djokovic litt rufsete i starten av tirsdagens kveldskamp i Melbourne. I tredje game pådro han seg et servebrudd, men brøt umiddelbart tilbake til 2-2.

Derfra og ut hadde tennisstjernen full kontroll på kampen. Djokovic fikk inn en ny bruddball da han gikk opp i 5-3. Både i det andre og tredje settet brøt han amerikanske Kruegers serve to ganger.

Djokovic hadde hele fem bruddmuligheter i et og samme game i tredje sett, men 31-åringen klarte ikke å utnytte dem. Han var langt mer effektiv da han brøt til både 3-2 og 5-2.

– Jeg møtte ham for første gang, så jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente. Han var veldig konkurransedyktig, og jeg måtte jobbe hardt, sa Djokovic.

Krueger, som er ranket som nummer 230 i verden, måtte kjempe seg gjennom tre kvalifiseringsrunder for å ta seg til årets første Grand Slam-turnering. Belønningen ble å møte verdenseneren i første runde. Der ble nivåforskjellen som ventet for stor.

Oppgjøret var over etter to timer og fire minutter.

Respekt

Djokovic har vunnet Australian Open seks ganger tidligere, senest i 2016. I neste runde møter han franske Jo-Wilfried Tsonga, som serberen slo i 2008-finalen.

– Jeg har stor respekt for Jo. VI møttes da jeg vant min første Grand Slam-tittel her for 11 år siden, og jeg gleder meg til å møte ham igjen, sa Djokovic.

4.-seedede Alexander Zverev var nest høyeste rangerte mannlige spiller i aksjon tirsdag. Han slo Aljaz Bedene i tre strake sett.

Sent ferdig

Tirsdagens siste kamp var ferdig etter klokka to natt til onsdag lokal tid i Melbourne. Da fikk 7.-seedede Dominic Thiem inn matchballen i femsettskampen mot Benoît Paire og kunne juble for seier 6-4, 6-3, 5-7, 1-6, 6-3.

Thiems neste motstander blir wildcardspiller Alexei Popyrin, som slo ut Mischa Zverev.

Stanislas Wawrinka, som vant Australian Open i 2014, avanserte da Ernests Gulbis måtte trekke seg på grunn av en skade. Gulbis fra Latvia vant første sett 6-3, men lå bakpå 1-3 da han ble tvunget til å gi seg på grunn av vond rygg.

Wawrinka skal opp mot Milos Raonic i 2. runde. Raonic slo ut Nick Kyrgios med 6-4, 7-6 (7-5), 6-4.

