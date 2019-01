Håndball-VM: Uavgjort gruppefinale i Berlin

sport

Tyskland ledet gjennom storparten av kampen og hadde 25-23 noen minutter før slutt, men greide ikke å dra i land seieren mot tittelforsvareren. Lagkaptein Uwe Gensheimer sparket i stolpen i sinne og fortvilelse da seieren glapp.

– Jeg er iallfall glad for at jeg ikke brakk noe i foten, sa han etterpå.

– Vi spilte så bra og fortjente seieren, men vi fikk ikke betalt for prestasjonen.

Ett poeng hver gjør iallfall at begge er klare for hovedrunden før den siste runden torsdag.

Kentin Mahe scoret ni mål for Frankrike, som fortsatt stilte uten storstjernen Nikola Karabatic selv om han har sluttet seg til troppen etter sine skadeproblemer. Gensheimer, Fabian Wiede og Martin Strobel scoret fire hver for Tyskland.

Fornøyd trener

– Jeg vil takke laget mitt og takke Berlin. Vi kjempet om hver centimeter, sto sammen som lag, mestret stressituasjoner og er overlykkelige over at vi tok poeng fra verdensmestrene, sa Tysklands landslagssjef Christian Prokop.

Sannsynligvis tar Tyskland og Frankrike med seg tre poeng hver videre i VM, ettersom Brasil etter alt å dømme slår følge fra gruppe A. Russland kom nemlig ned på jorda etter mandagens poeng mot Tyskland med 23-25 for Brasil. Plassen i hovedrunden henger i en syltynn tråd.

Brasil og Russland står begge med fire poeng før siste runde i gruppespillet. Da møter brasilianerne svake Korea, mens Russland skal i aksjon mot Frankrike.

Fordel Brasil

Tyskland er to poeng foran, men vil uansett gå foran dersom Brasil og/eller Russland skulle komme opp på samme poengsum. Ender Brasil og Russland på samme poengsum, går brasilianerne foran på innbyrdes oppgjør.

De tre beste i gruppen tar seg videre til hovedrunden, og Serbia har fortsatt en teoretisk sjanse med sine tre poeng. Da må både Brasil og Russland snuble.

Felipe Borges var Brasils toppscorer med sju mål da laget tok et langt steg mot avansement. Timur Dibirov og Dmitrij Zjitnikov scoret seks hver for Russland.

Vukasin Vorkapic scoret sju mål på like mange skudd da Serbia slet seg til 31-29 over Korea. Kang Jeong-gu scoret hele 12 ganger for koreanerne.

