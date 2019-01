WADAs datauthenting i Moskva forsinket

sport

Det sier en talsperson for Verdens antidopingbyrå til nyhetsbyrået AFP tirsdag.

WADAs folk var på plass i Moskva forrige onsdag og begynte datauthentingen dagen etter. Det var opprinnelig ventet at det ville ta tre dager.

– Det ble ikke satt noen frist for oppdragets lengde. Det tar mer tid enn opprinnelig anslått, men laget vårt har ikke møtt spesielle hindringer eller problemer, sier talspersonen.

– Den store mengden data og deres komplekse natur, samt det faktum at serverne og harddiskene ikke er nye, betyr til sammen at det kreves mer tid.

I september opphevet WADA midlertidig utelukkelsen av Russlands antidopingbyrå (Rusada) selv om ikke alle betingelsene var oppfylt. En av dem var full tilgang til antidopinglaboratoriets database, og en ny frist ble satt ved årsskiftet.

WADA-ekspertene som var i Moskva før nyttår måtte vende hjem med uforrettet sak fordi russiske myndigheter mente at utstyret de hadde med seg var i strid med russisk lov. Nå er WADA på plass med godkjent utstyr.

Den uavhengige komiteen for regeletterlevelse (CRC) innledet mandag et to dagers møte i Montreal. Det skal munne ut i en anbefaling til WADA-styret om Rusadas videre skjebne.

– CRC-møtet vil avsluttes i dag som planlagt. CRC holdes løpende informert om utviklingen i Moskva og vil fullføre sin rapport straks vårt team der har fullført sitt arbeid, sier talspersonen til AFP.

WADA-styret er lovet rapporten senest torsdag, og vil fatte et vedtak etter et telefonmøte neste tirsdag (22. januar).

