Myrhol best i VM med 95 prosent treff: – Tenker ikke noe på Landin

Myrhol har en uttelling på 95 prosent etter fire kamper i mesterskapet. Det er best av de med 15 skudd eller flere.

– Det er noe jeg prøver å ikke fokusere for mye på og bare la det gå. Jeg er glad i å score mål. Det handler om å fortsette i en flysone, sier Myrhol til NTB.

Onsdag hadde troppen pressemøte på restaurant Bone's i Herning. Myrhol hadde sammen med Sander Sagosen flest intervjuer (14). Det ga snittlengde på tre minutter og nesten samlebåndsfart.

Myrhol svarte NTB med en vegg full av gamle ski bak seg. Han hadde havnet i langrennshjørnet.

Spøkelse

Torsdag får Norge en langt hardere motstand enn hittil i VM. Danmark er meget god i forsvar og har også mannen som er ansett som verdens beste keeper.

– Som seksmetersspilleren skyter man mye på instinkt. Noen ganger går det inn og andre ut. Jeg kommer ikke til å bruke noe tid på ham (Landin) før kampen. Det gjør jeg aldri med keepere. De beste skuddene mine går inn på de beste keeperne, sier Myrhol.

Landin topper keeperstatistikken i VM med 51 i redningsprosent etter fire kamper. Nummer to er Norges Espen Christensen (48).

Norge er sikret plass i hovedrunden med minimum to poeng i ryggen. Seier over danskene vil gjøre at Christian Berge-laget avanserer med full pott (fire poeng).

Det er i så fall et kjempesteg mot semifinaleplass.

