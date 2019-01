Selnæs og Saint-Étienne på medaljeplass

sport

Denne uken spilles en rekke av kampene som ble utsatt før jul fordi politiet ikke hadde kapasitet til vakthold på grunn av terrorfrykt og demonstrasjoner med «de gule vestene» mange steder i Frankrike.

Saint-Étienne kom under ved pause mot Marseille etter scoring av Kevin Strootman, men vendte kampen i annen omgang. Wahbi Khazri utlignet på straffespark i det 59. minutt etter at han selv ble felt. Dommerne måtte ha VAR-hjelp før han kunne legge ballen til rette.

Rett før straffesituasjonen hadde Selnæs en stor sjanse framspilt av Khazri, men keeper reddet så vidt.

Avgjørelsen falt et par minutter før full tid, da Khazri scoret igjen. Tunisieren ble dermed den store helten for hjemmefansen. Selnæs spilte hele kampen.

Seieren løftet Saint-Étienne til tredjeplass på tabellen, bare ett poeng bak Lille, men hele 14 bak den suverene serielederen Paris Saint-Germain som attpåtil har to kamper mindre spilt.

Vel så mye betyr det nok at naboen Lyon, som spilte 2-2 i Toulouse, nå er to poeng bak.

Tidligere onsdag endte det 1-1 mellom Monaco og Nice i sørkystoppgjøret som ble et møte mellom de gamle vennene og Arsenal-lagkameratene Thierry Henry og Patrick Vieira på hver sin trenerbenk.

Allan Saint-Maximin ga Nice ledelsen, men 17-årige Benoit Badiashile utlignet rett etter pause og ble yngste målscorer i Ligue 1 denne sesongen. Det ble brukt mållinjeteknologi for å avgjøre at hans hodestøt hadde krysset mållinjen.

VAR ble brukt for å godkjenne Saint-Maximins mål og for å vise ut Nice-spissen Ihsan Sacko i annen omgang. Det ble brukt for tredje gang da Nice fikk straffespark kvarteret før slutt, men Diego Benaglio reddet Saint-Maximins straffe. Monaco holdt på å vinne i stedet, men Radamel Falcao traff stolpen.

Monaco er uten hjemmeseier denne sesongen og er nest sist på tabellen, nå bare ett poeng foran Guingamp, som slo Rennes 2-1.

(©NTB)