Tyskland og Danmark med store VM-fordeler: Skreddersydd kampprogram og gunstigere hviletid

Det er Det internasjonale håndballforbundet (IHF) som fatter beslutninger om kampdager og -tider. Det har en tendens til å gi svært gunstige utfall for arrangørnasjonene.

Skulle Danmark komme seg til en semifinale, vil vertsnasjonen bare ha spilt kamp to kvelder på rad én gang. Det samme gjelder den andre vertsnasjonen Tyskland.

For Norge og andre deltakere vil det være tre slike tilfeller. To kamper på et døgn er sett på som den klart tøffeste belastningen i mesterskap. Det gir dårligere utgangspunkt for restitusjon og øker skaderisikoen.

– Det var vel slik også i VM i 2017, og det er nok den fordelen man har ved å være arrangør. Det er selvfølgelig mye gunstigere å spille annenhver dag. Det er den beste rytmen, sier Espen Lie Hansen til NTB.

Gunstig

I VM for to år siden hadde Frankrike gjennomført en fridag mer enn motstanderlaget hele veien fram til semifinalen.

– Vi får ikke gjort noe med oppsettet her. Så det gjelder å fordele spilletiden så godt som mulig, og så vet vi at vi er veldig godt trent, sier Lie Hansen.

Norge benytter isbad etter kamper. Dette er med på å bedre restitusjonsprosessen.

I hovedrunden kommer Norge til å spille to kamper på et døgn én gang og få to fridager før siste runde. For danskene vil oppsettet bli det langt gunstigere kamp-fri-kamp-fri-kamp.

Torsdag er det gruppefinale i C-puljen i Herning mellom Danmark og Norge.

