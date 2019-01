UCI forbyr bruk av tramadol fra mars

sport

Det opplyser forbundet i en pressemelding.

Den syntetiske opioiden tramadol er lett tilgjengelig på internett og står foreløpig ikke på Verdens antidopingbyrås (WADAs) forbudsliste. Forbud mot bruk av tramadol i sykkelsportene var blant kampanjeløftene til David Lappartient som i Bergen i 2017 ble valgt til UCI-president.

UCI melder at første gangs brudd på forbudet vil bety utelukkelse fra ett ritt og en bot. Annen gangs brudd medfører fem måneders utelukkelse, tredje gang straffes med ni måneder.

Ved flere positive prøver i samme lag kan også laget bli bøtelagt eller utestengt.

– Forbudet er ment å ivareta rytternes helse og sikkerhet i lys av bivirkningene av stoffet. Dette gjelder alle sykkelsportens disipliner og kategorier, heter det fra UCI.

– Bruk av tramadol kan ha to typer bivirkning: For det første kvalme, søvnighet og konsentrasjonssvikt, som kan medføre velt eller sammenstøt under sykling. For det andre er det fare for gradvis sterkere avhengighet av stoffet.

Tramadol brukes i stor utstrekning av syklister, noe som understrekes av WADAs overvåking av forekomsten av ulike stoffer i dopingprøver. I 2017 viste det seg at 4,4 prosent av syklisters dopingprøver innhentet i forbindelse med ritt viste spor av tramadol.

Hele 68 prosent av urinprøver som inneholdt spor av tramadol, innhentet i 35 ulike idretter, stammet fra syklister.

Når testingen begynner i mars, vil det skje ved at en dråpe blod innhentes fra fingertuppen.

Organisasjonen «Mouvement pour un cyclisme credible» (Bevegelsen for troverdig sykkelsport) ønsket forbudet velkommen.

– MPCC er glad for å se at UCI har tatt ledelsen i dette spørsmålet og har funnet en løsning selv om WADA ikke har villet gjøre noe, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

(©NTB)