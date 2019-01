Minnerenn for Skofterud i februar

sport

– Ideen om et minnerenn kom ganske raskt etter Vibekes bortgang. Det er en naturlig måte videreføre hennes engasjement og arv på, sier Tormod Skofterud.

Han er bror til langrennsløperen som mistet livet i sommer, og styreleder i Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond.

I en pressemelding forteller han at tidenes første utgave av minnerennet arrangeres søndag 24. februar. Rennet er et samarbeidsprosjekt mellom Slitu IF og minnefondet.

– Minnefondet har brukt litt tid på å vurdere ulike alternativer, men falt til slutt ned på at et familiearrangement i regi av hennes egen idrettsforening er det riktige valget. Gjennom dette minnerennet favner vi mange av verdiene Vibeke sto for. Samtidig lar vi folk få oppleve de flotte løypene og terrenget der hun trente seg opp til å bli en av verdens beste skiløpere, forklarer Tormod Skofterud.

Barne- og voksenklasse

Rennet, som går i klassisk stil og har fellesstart, vil ha både barne- og voksenklasse. Selve turrennet er på 20 kilometer, men det blir også en trimløype på fem kilometer. Barnerennet er på overkommelige 500 meter.

Tormod Skofterud forteller at det ble funnet en hel eske med startnumre som Vibeke Skofterud har gått med i ulike nasjonale og internasjonale renn gjennom karrieren, da de gikk gjennom Vibekes eiendeler.

– Vibekes niese, Moa, foreslo at vi kunne bruke disse i forbindelse med et minnerenn. Nå setter vi den ideen ut i livet ved at barneklassen får gå med Vibekes gamle startnumre på brystet.

Overskuddet fra rennet går uavkortet til Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond til fremme for fysisk og psykisk helse.

Den mangeårige landslagsløperen ble funnet død 29. juli etter en vannscooterulykke. Hun ble 38 år gammel.

(©NTB)