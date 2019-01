Skade kan svekke Danmarks VM-lag

sport

Landslagstrener Nikolaj Jacobsen uttrykte bekymring for Hansen etter 30-26-seieren.

– Det er for tidlig å komme med en status, men jeg vil gå så langt som å si at det ikke ser særlig bra ut med René. Det er veldig ergerlig for oss om det viser seg at han er ute en uke, sa Jacobsen.

Hansen har tidligere i sesongen slitt med en lyskeskade, og mye tyder på at han har fått lyskeproblemer igjen. Han har vært en viktig defensiv kraft for danskene i VM.

– Jeg synes han har vært fremragende i de første fire kampene. Han startet også bra mot Norge, og det er ikke bra om vi mister krumtappen i forsvaret, sa Jacobsen.

Også bakspiller Nikolaj Øris måtte ut med skade mot Norge, og han kom ikke på banen etter pause. Også for ham er situasjonen usikker.

Gotfridsson-skade

Også Sverige ble for øvrig rammet av en skade torsdag. Jim Gottfridsson pådro seg det som trolig er en muskelskade i leggen.

– Den første undersøkelsen tyder på det, men vi skal sende ham til MR-undersøkelse så snart som mulig. Han er en av våre viktigste spillere, sa lagkamerat Lukas Nilsson til TT.

– Han er en leder på banen og styrer mye av spillet, så det er surt om vi mister ham.

Sverige møter Norge mandag.

