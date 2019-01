Goretzka-dobbel ga perfekt Bayern-start etter vinterpausen

sport

Med nok en trepoenger står Bayern med seks strake seirer i den tyske toppdivisjonen. Med én kamp mer spilt er storklubben tre poeng bak Borussia Dortmund på tabelltoppen. Serielederen har lørdag en vrien bortekamp mot RB Leipzig.

Borte mot Hoffenheim koblet Bayern grepet da Goretzka ble tomålsscorer mot slutten av første omgang. Han gjorde sin for første nettkjenning for kvelden i det 34. minutt. I forkant hadde Robert Lewandowski headet et strålende David Alaba-innlegg rett på Hoffenheims sistekanse Oliver Baumann, som ikke klarte å styre ballen unna farlig sone.

På returen var Goretzka iskald og plasserte inn ledermålet via låret til hjemmelagets midtstopper Kevin Vogt. Rett før pause skled samme mann inn 2-0 på nok et glitrende innlegg signert Alaba.

Nico Schulz skapte spenning da han reduserte etter en time, men Hoffenheim kom aldri nærmere enn det. I det 89. minutt styrte Lewandowski inn Bayerns tredje scoring. Det var den polske stjernespissens ellevte seriemål for sesongen. Dortmunds brennhete Paco Alcácer og Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) topper med tolv fulltreffere.

Håvard Nordtveit var ikke i Hoffenheim-troppen fredag. Landslagsstopperen er for tiden ute med skade, og han har ikke spilt en klubbkamp siden slutten av november.

Hoffenheim ligger på 7.-plass i Bundesliga med 25 poeng etter 18 kamper.

