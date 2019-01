Liverpool snudde etter sjokkåpning

sport

Liverpool har slitt hjemme mot Crystal Palace i Premier League. Før fjorårets 1-0-seier hadde de rødkledde tre strake tap mot Palace på Anfield. I et fartsfylt oppgjør lørdag stakk Liverpool til slutt av med seieren etter to scoringer via Palace-forsvarere og en keepertabbe.

– Ærlig talt så forventet vi en vanskelig kamp, men de spilte godt og var kompakte i boksen. Til slutt er resultatet det viktigste. Å slippe inn tre mål er tøft, men vi må akseptere det. Vi må være sterke mentalt, sa Salah til Sky Sports etter seieren.

– Det er en gedigen lettelse. Resultatet betyr enormt mye for oss, for nå har vi 60 poeng. Det er «crazy», sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Serielederen tok grep fra start og hadde full kontroll den første halvtimen. Men de store sjansene uteble, og det var bortelaget som skulle få hull på byllen.

Etter 32 minutter ropte Liverpool på straffe etter at Andros Townsend var nær ballen med armen i eget straffefelt. Drøye minuttet senere satte Palace-backen Patrick van Aanholt fart framover før han spilte ut til Wilfried Zaha på venstrekanten. Ivorianeren forserte enkelt James Milner i Liverpool-forsvaret og slo ut til Townsend. 27-åringen stormet fram og satte inn ledelsen med venstrefoten.

To via Palace-forsvarere

Dermed scoret engelskmannen nok en gang mot et topplag. Av hans fire mål denne sesongen har tre vært mot Chelsea, Manchester City og Liverpool.

Snaue minuttet etter hvilen klarerte van Aanholt svakt ut til Jordan Henderson utenfor 16-meteren. Han spilte til Virgil van Dijk, som klinket til fra langt hold. Ballen gikk via en Palace-forsvarer og havnet hos Salah, som var alene på fem meter. Egypteren fikk en fot på ballen og scoret sitt 14. mål for sesongen.

Sju minutter senere var Liverpool frampå igjen. Fra venstrekanten spilte Naby Keita inn i 16-meteren til Roberto Firmino. Brasilianeren vendte opp og skjøt via en Palace-forsvarer og i lengste hjørne.

Målkalas

Liverpool styrte kampen, men igjen skulle Palace sjokkere hjemmepublikummet. Luka Milivojevic slo inn en corner, og høyest på den raget James Tomkins, som stanget inn 2-2.

Så slo Fabinho over til James Milner, som skled og slo inn mot mål på volley. Keeper Julián Speroni gikk ut for å flikke ballen med én hånd, men bommet og slo den bakover mot eget mål. Der dukket Salah opp og foran åpent mål prikket han igjen inn ballen.

Like før slutt sendte Sadio Mané Liverpool i en komfortabel ledelse med sin 4-2-scoring. Deretter reduserte Palace nok en gang ved Max Meyer, men tiden strakk ikke til, og Liverpool opprettholder luka ned til de andre lagene i Premier League.

Før kampens to siste scoringer ble Milner utvist da han fikk sitt annet gule kort etter en takling.

