Kristoffersen på tredje i Wengen

Henrik Kristoffersen leverte ingen toppomgang til tross for at han er inne topp tre. I forhold til konkurrentene la han igjen mye tid på toppen. Det var først i siste del av traseen at nordmannen fikk opp farten.

– Det var ganske glatt på toppen og vanskelig med oppsettet på ski og støvler. Det var svært vekslende forhold i bakken med is og snø, og jeg hadde ingen setup for is. De som kom på sene startnummer hadde spor i isen og fikk bedre tak der. Det var ingen fordel å kjøre tidlig i dag, sa Kristoffersen til TV 2.

Romerikingens argeste rival, Marcel Hirscher, kom på startnummer sju. Han var 10/100 sekund foran Kristoffersen på toppen, men tapte en del midtveis. Den østerrikske alpinstjernen klarte ikke matche nordmannens avslutning og endte 19/100 sekund bak.

Østerrikeren Manuel Feller slo derimot Kristoffersen og var 30/100 foran i mål.

Den nye franske alpinkometen Clement Noel (21) hadde enda skumlere hensikter. Etter en forsiktig start på toppen var 21-åringen ustoppelig nedover i målhenget og knuste konkurrentene. Han var hele 0,42 sekunder foran Feller.

Sebastian Foss Solevåg hadde litt småproblemer underveis i sin omgang og endte 1,43 sekunder bak teten. Han er foreløpig nummer 13.

Leif Kristian Nestvold-Haugen var hele 2,25 sekunder bak lederen, mens Jonathan Nordbotten endte 2,33 bak. Begge ligger dermed utsatt til med tanke på å kjøre finaleomgangen etter at 30 løpere har startet.

