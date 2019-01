Rørt Tandrevold etter annenplass: – Jeg er veldig, veldig stolt

sport

Den norske 22-åringen hadde en eventyrlig mulighet til å ta sin første verdenscupseier i karrieren på den 12,5 kilometer lange fellesstarten i Tyskland.

Etter fire feilfrie skytinger ble det et nervepirrende spurtoppgjør med tyske Preuss. Der var tyskeren raskest, og kunne juble for det som ble hennes første seier noensinne. Også hun skjøt 20 treff.

Paulína Fialková var Slovakia ble nummer tre. Marte Olsbu Røiseland ble nummer åtte.

Rørt til tårer

Søndagen ble en stor dag for Tandrevold. Fra før hadde hun en femteplass som beste prestasjon. Selv virket hun lettere sjokkert da hun snakket med NRK etter å ha sikret sin første pallplass. 22-åringen var rørt til tårer.

– Jeg er så lei av å sippe på TV, men nå er det fordi jeg er glad. Foruten at jeg tapte spurten, så var det et perfekt løp, det beste løpet jeg har gått noensinne. Jeg skjønner det ikke helt selv, sa Tandrevold.

Hun kunne fortelle at familien var på plass i Tyskland for å se på. Det var også mange andre fra moderklubben Fossum. De fikk en minneverdig opplevelse. 22-åringen fortalte at hun hadde glitrende ski, og at det gikk veldig lett i sporet.

Bonus

Tandrevold gikk inn på siste skyting i annenposisjon, men det var mange som kjempet om seieren. 22-åringen holdt hodet kaldt og prikket ned fem av fem blinker.

– Jeg tenkte at alt herfra er en bonus. Så jeg bestemte meg bare for å «gi f», sa Tandrevold.

Hun hentet fort inn tyske Preuss på den siste runden. Tandrevold forsøkte også å rykke ifra, men det ble til slutt et spurtoppgjør som hun tapte.

– Det var helt utrolig tungt. Jeg var mer redd for de bak enn de foran. Det høres kanskje rart ut, men når man aldri har vært på pallen før var man mer opptatt av det. Jeg er sikker på om hvis jeg kommer i en sånn spurt igjen så vinner jeg den, sa den blide 22-åringen.

Spurtdrama

Både Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland skjøt feilfritt på første liggende. På annet forsøk ble det nok en gang fullt på Tandrevold, men Olsbu Røiseland måtte ut på én strafferunde.

Og Tandrevold fortsatte å imponere. På den tredje av fire skytinger var hun nok en gang feilfri, og gikk ut på tredjeplass. For Olsbu Røiseland ble det nok en bom.

På siste skyting søndag gikk hun inn i annenposisjon, og ledet an sammen med tre andre løpere. Der leverte hun nok en gang, og gikk ut fra siste skyting som nummer to, kun bak tyske Franziska Preuss.

Og Tandrevold fikk blod på tann. På den siste runden tok hun innpå tyskeren, og 1,4 kilometer før mål var de samlet. Det ble til slutt spurt, som tyskeren vant.

Tiril Eckhoff og Synnøve Solemdal gikk begge gode etapper da Norge endte på pallen på lørdagens stafett, men ingen av de to var blant de 30 som var kvalifisert for fellesstarten.

