Skistad om å offentliggjøre medisinbruken hennes: – Trist at dette skal fortelles

Søndag tok det 19 år gamle stortalentet sprintgull i junior-VM i Finland. Tidligere denne uken sendte Norges Skiforbund ut en pressemelding der de fortalte at Skistad og lagvenninne Helene Marie Fossesholm hadde brukt hormonbehandling på grunn av vekstforstyrrelser. I Skistads tilfelle så langt tilbake som i 2012.

TV 2 skrev søndag at talentet og hennes familie følte seg presset til å gå ut med informasjonen. 19-åringen sa dette til kanalens reporter i Lahti:

– Det er helt tragisk, jeg vet at jeg ikke har gjort noe galt, jeg har ikke brukt noe som er ulovlig. Det var som å gå på p-piller. Det er trist at dette skal fortelles.

Hun fikk sitt store gjennombrudd tidligere denne sesongen da hun i november gikk helt til finalen på sprinten i Lillehammer. Hun nevnes som aktuell for en plass i VM i Seefeld i februar.

TV 2 har også konfrontert juniorlandslagstrener Monika Kørra om situasjonen. Hun ville ikke si stort.

– Jeg hadde helst sett at vi hadde unngått dette, og det er beklagelig at løperne må bruke energi på en slik sak. Men jeg er imponert over hvordan både Helene og Kristine har håndtert dette. De har klart å konsentrere seg om det som er viktig: junior-VM her i Lahti, sa hun.

Søndag kveld reagerte Norges Skiforbund på medienes dekning av Skistad-saken.

«Skiforbundet har hatt og har tett dialog med Kristine og hennes familie. Det har hele tiden vært enighet og felles forståelse når det gjelder denne vanskelige saken. Familien og Kristine kjenner seg på ingen måte igjen i saken som TV 2 og deretter andre medier har publisert i kveld. Det er sterkt beklagelig at media fortsetter å fokusere på det som allerede har vært en stor belastning for alle involverte», sto det i en pressemelding fra NSF.

