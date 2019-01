VM-håpet lever for Norge, slo Egypt 32-28

sport

– Vi visste at det kom til å bli en slitekamp. De presset Sverige i 60 minutter, og det gjorde de mot oss også. Vi visste det var et lag med stor moral og som aldri gir opp, men til slutt klarer vi å dra ifra og ha en trygg ledelse inn i de siste fem, så da var det trygt og godt, sa Sagosen til NTB etter kampslutt.

Abelvik Rød ble brutalt taklet i bakken to ganger. Rett etter pause førte det til et direkte rødt kort for Karim Abdelrahim. Nordmannen lå nede for behandling et minutt før han var tilbake i spill.

Det norske forsvarsspillet var ikke bra i 1.-omgangen. Det rant inn for mange enkle egyptiske mål. Keeper Torbjørn Bergerud var god, hadde ti redninger før pause og endte på 42 i redningsprosent den første halvtimen.

Hvile

Veteranen Bjarte Myrhol ble spart mye med tanke på svenskekampen. Han var bare med i angrep, og det bidro til en svekkelse av Norges defensiv.

I angrep var Sagosen i slag før pause med seks mål (tre straffer). Abelvik Rød ble også en konstant trussel der han med fart og muskler kastet seg inn mot Egypts forsvar gang på gang.

Landslagssjef Christian Berge tok grep i forsvar kort etter sidebytte. Han byttet inn Christian O'Sullivan for Gøran Johannessen. Det ga en positiv effekt.

Sagosen fikk ikke mye pause. Han måtte være på banen for å sikre to norske poeng foran glisne tribuner i Herning.

Førstevalget på høyrebacken Eivind Tangen satt mye på benken for ikke å brenne kruttet før Sverige-kampen.

Tett

Svenskene får 26 timer mer hvile fra sin forrige kamp enn Norge før naboduellen mandag. Sagosen ser likevel fram til oppgjøret mot «söta bror».

– Det blir artig! Jeg gleder meg veldig og gleder meg også til å komme på hotellet, få i oss litt mat og sove så fort som mulig. Vi har vært forberedt på den kampen siden Danmark-kampen og fått fylt opp lagrene godt, så vi har mye å gå på, sier 23-åringen.

Vinner Norge den og også mot Ungarn onsdag, kan det bli semifinale. Det er helt sikkert dersom Danmark også sikrer to seirer i sine to siste kamper i hovedrunden.

Sverige er hakket bedre enn Egypt, og Norge slår trolig ikke svenskene med mindre forsvarsspillet løftes en del og er slik gjennom hele oppgjøret.

– Sverige har prestert bra og har seks seirer av seks mulige, så ingenting hadde vært bedre enn å «knocke» dem litt ned i mellomrunden, fortsatte Sagosen.

I EM i fjor vant Norge kontrollert over Sverige i hovedrunden, men svenskene gikk til finale der de tapte mens de norske gutta ble slått ut.

