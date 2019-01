Barcelona låner Kevin-Prince Boateng ut sesongen

sport

Boateng har erfaring fra både Premier League, Bundesliga, La Liga og Serie A. Siden i fjor sommer har han spilt for italienske Sassuolo.

Barcelona opplyser på sine nettsider at klubben har en opsjon i avtalen som gjør at den kan kjøpe Boateng for 8 millioner euro (78 millioner kroner).

31-åringen er født i Tyskland, men valgte i sin tid å spille landslagsfotball for Ghana. Han er bror til Bayern München-stopperen Jérôme Boateng, som ble verdensmester med Tyskland i 2014.

Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Milan og Schalke er blant de mange klubbene Boateng har spilt for.

(©NTB)