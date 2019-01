Brady og Patriots til Superbowl igjen

sport

Rex Burkhead løp inn kampens avgjørende touchdown i forlengningen etter at lagene scoret til sammen 38 poeng i 4. periode, der de vekslet på å ha ledelsen. Damien Williams scoret tre touchdown for Chiefs i den perioden, men det holdt ikke til å stoppe Patriots, som er i Superbowl for tredje år på rad og for niende gang på 18 sesonger med Brady som quarterback og Bill Belichick som trener.

– For en kamp! Vi møtte et stort lag som bare nektet å gi seg, og vi slo dem på bortebane. Nå er jeg trøtt og må hvile, sa Brady.

Om to uker jager han sin sjette superbowlseier. Motstander er Rams, akkurat som da han i 2002 tok sin første. Den gang holdt motstanderen til i St. Louis, nå er klubben tilbake i Los Angeles. Mye er endret i NFL siden den gang, men Brady spiller fortsatt på ypperste nivå.

Mahomes-magi

Mahomes var seks år gammel første gang Brady vant Superbowl. 23-åringen er NFLs nye superstjerne og har vært sesongens store spiller. Søndag reiste han seg etter en råtten første halvdel og ga Brady kamp til siste slutt om finaleplassen.

Patriots ledet 14-0 ved pause etter at Chiefs greide bare 32 angrepsyards i de to første periodene, men i siste halvdel viste Mahomes hva han kan ved å føre laget sitt til touchdown på fire av de seks første angrepene. Han kastet tre touchdownpasninger mot Bradys ene. Dessuten unngikk han balltap, mens to Brady-pasninger endte i hendene på motspiller.

Chiefs tok ledelsen første gang på 21-17 snaut halvveis i 4. periode, men det var bare begynnelsen på dramaet. Brady førte Patriots til touchdown og ny ledelse, før Mahomes svarte og Williams løp inn poengene som ga 28-24 to minutter før slutt.

Knockout

Med pasninger til fire ulike spillere førte Brady deretter Patriots 60 yards på 84 sekunder før Burkhead løp inn et touchdown og ledelse igjen. Da gjensto 39 sekunder, men det var ikke over. Mahomes leverte et par lange pasninger som satte Harrison Butker i stand til å utligne med et trepoengspark.

I forlengningen fikk Patriots ballen først, og Brady lot aldri Mahomes komme på banen igjen. Flere ganger så Chiefs-forsvaret ut til å skulle stoppe gjestene, men med kniven på strupen kastet Brady presise pasninger til Julian Edelman eller Rob Gronkowski, og til sist kunne Burkhead løpe inn vinnerpoengene.

Begge søndagens semifinaler var oppgjør mellom en quarterbacklegende og et stjerneskudd. I New Orleans vant Jared Goff (24) over Drew Brees (40), i Kansas City triumferte Brady (41) over Mahomes (23). Finalen blir dermed nok en slik duell.

Den spilles i Atlanta 3. februar, på dagen 17 år etter at Brady tok sin første superbowlseier med 20-17 over Rams i New Orleans.

(©NTB)