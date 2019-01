Fire av fem kombinertløpere klare for Seefeld-VM

sport

Graabak og Schmid er veteraner og har flere VM bak seg, mens Bjørnstad og Riiber reiser til Østerrike som debutanter.

– Vi sender et sterkt VM-lag til Seefeld. Espen, Jørgen, Jan og Jarl er alle medaljekandidater i VM, og vi ønsker at disse fire får forberedt seg så optimalt som mulig, sier sportssjef Ivar Stuan i en pressemelding.

Sist fredag ble Bjørnstad nummer to i det første rennet i kombinerttrippelen i franske Chaux-Neuve. Det var hans aller første pallplass i verdenscupen.

– Det er fantastisk å få klarsignal til VM nå. Sesongen har vært et eventyr for meg. Hovedårsaken er nok at snitthoppene er blitt bedre i bakken, også har jeg tatt et steg i langrennsdelen, sier Bjørnstad.

Den femte og siste VM-plassen deles ut etter kommende helgs verdenscuprenn i Granåsen. Espen Andersen, Magnus Krog, Magnus Moan og Jens Lurås Oftebro kjemper om å slutte seg til den norske mesterskapstroppen.

– Det er en spesiell situasjon vi har kommet opp i. Dette kan bli en skikkelig thriller. Espen og Magnus x 2 har medaljer fra tidligere mesterskap, men to av disse kommer garantert ikke på årets VM-lag. Vi har også en åpning for at junioren Jens kan få den siste VM-plassen, sier Stuan.

For kombinertløperne starter ski-VM med storbakkerenn i Bergisel og 10 kilometer langrenn i Seefeld fredag 22. februar.

(©NTB)