Balotelli på vei til Marseille

sport

28-åringen har rykte for å være vanskelig å håndtere ikke bare for motstanderens forsvar men også for egen klubbs ledelse, men han har spilt for store klubber som Inter, Manchester City, Milan, Liverpool og sist Nice. Han har også 14 mål på 36 landskamper for Italia.

Ifølge nyhetsbyrået AFPs kilder skal Balotelli gjennomgå medisinsk sjekk onsdag før overgangen formaliseres. Han blir ikke spilleklar i tide til helgens kamp mot Lille.

– Balotelli er øverst på ønskelista vår, sa Marseille-trener Rudi Garcia nylig.

Marseille prøvde å hente Balotelli også sist sommer. Laget er nummer sju i Ligue 1 etter å ha slitt med å score mål denne sesongen. Spissene Valère Germain og Kostas Mitroglou har bare tre mål hver.

Balotelli scoret 18 seriemål for Nice forrige sesong, men har ikke scoret denne sesongen.

(©NTB)