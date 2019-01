Cardiffs nye spiss var om bord savnet fly

sport

Sala skrev så sent som lørdag under for den walisiske Premier League-klubben. Han ble kjøpt fra franske Nantes for 17 millioner euro, som tilsvarer 166 millioner kroner.

Argentineren var mandag på vei fra Nantes til Cardiff i et fly av typen Piper Malibu, men det forsvant fra radaren 20 kilometer nord for Guernsey. Den britiske kanaløya ligger rett utenfor Frankrikes kyst.

Stoppet søket

Helikoptre fra både den britiske og franske kystvakten hjalp til i et letearbeid som varte i flere timer, men uten å gjøre funn.

«Søket ble stoppet klokken 02.00 på grunn av sterk vind, vanskelige sjøforhold og redusert sikt», står det i en pressemelding fra politiet på Guernsey.

Cardiff har uttalt at klubben venter på å få klarhet i hva som har skjedd.

– Vi er veldig bekymret over å høre de siste nyhetene om at et fly i natt forsvant over Den engelske kanal. Vi venter på en bekreftelse før vi sier noen mer. Akkurat nå er vi svært bekymret for Emiliano Salas sikkerhet, sier Cardiff styreleder Mehmet Dalman.

Målteft

28 år gamle Sala sto med tolv mål for Nantes i Ligue 1 denne sesongen. I helgen signerte han en kontrakt med Cardiff på tre og et halvt år.

– Jeg er veldig glad for å være her. Det er en stor fornøyelse, og jeg kan ikke vente med å komme i gang med treningen og møte mine nye lagkamerater. Det er spesielt for meg å være klubbens rekordsignering, sa Sala da overgangen ble kjent.

Cardiff rykket opp til Premier League foran inneværende sesong. Waliserne ligger tredje sist på tabellen og kjemper en desperat kamp om å berge elitestatusen.

