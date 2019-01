Press ordnet USA-revansj i Spania

sport

USAs rekke på 28 kamper uten nederlag tok slutt da Frankrike vant 3-1 i Le Havre lørdag. 25 seirer og tre uavgjorte var den imponerende fasiten siden 0-1-tapet mot Australia i 2017. Frankrike, som er i Norges gruppe i sommerens VM-sluttspill, viste hvor vanskelig laget vil bli å håndtere.

Tirsdag scoret Press i det 53. minutt etter et løp over halve banen. Alyssa Naeher holdt buret rent for 22. gang som USAs landslagskeeper.

Kampen i Alicante ble sett av 9182 tilskuere, det høyeste tilskuertall noensinne for Spanias kvinnelandslag på hjemmebane.

På en dag da Norge tapte 0-1 for Canada i La Manga var også flere VM-klare lag i aksjon. Sverige kom ikke nærmere enn et tverrliggertreff fra Hanna Glas da det ble 0-0 mot Sør-Afrika i årsdebuten i Cape Town.

Ilaria Mauro scoret målene da Italia slo Wales 2-0 i Cesena.

