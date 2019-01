Ronaldo godtok bot og unngikk fengsel i skattesak

sport

På forhånd hadde fotballstjernen inngått en avtale med spanske skattemyndigheter om å betale tilbake 18,8 millioner euro, som tilsvarer 183 millioner kroner.

Etter tirsdagens rettsmøte ble Ronaldo idømt en bot på 3,57 millioner euro (35 mill. kroner). Det er uklart om boten kommer i tillegg til beløpet han skal tilbakebetale i skatt.

Det var sist sommer at Juventus-stjernen inngikk et forlik. Der gikk han også med på en betinget fengelsstraff på to år. Det ble også utfallet da dommen kom tirsdag.

Soner ikke

I Spania er det vanlig at dommer på under to år i saker som ikke innbefatter voldsbruk gjøres betinget for førstegangsforbrytere. Siden Ronaldo ikke skal sone, ble fengselsdommen øyeblikkelig gjort om til en bot på 3,6 millioner kroner.

En smilende Ronaldo ankom rettslokalet sammen med kjæresten i en svart van, ikledd svart jakke, svarte bukse, svarte solbriller og hvite sko. Han rakk til og med å skrive et par autografer mens han tok seg opp trappa til rettslokalet.

– Jeg har det veldig bra, sa den femdobbelte gullballvinneren til reportere på vei ut av rettsmøtet, som var over etter 40 minutter.

Skatteparadiser

Dommeren Juan Pablo Gonzalez-Herrero hadde på forhånd sagt nei til at Cristiano Ronaldo kunne ankomme bakveien, og det så ikke ut til at det sjenerte fotballstjernen nevneverdig at han måtte eksponere seg for rampelyset på vei inn til retten.

Portugiserens skattesak stammer fra tiden som Real Madrid-spiller. Anklagen gikk på unndragelse av skatt gjennom bruk av skatteparadiser i perioden 2011 til 2014.

Det er spesielt inntekter fra bilderettigheter som har skapt trøbbel for Ronaldo.

Tidligere har også Lionel Messi fått betinget fengsel gjort om til en bot.

(©NTB)