– Steintøft å stå i retten - skilles som venner

– Det har vært en tøff opplevelse, både for Erik og meg og for Rosenborg. Det er tre parter som er veldig glad i hverandre, så jeg er veldig fornøyd med at vi er kommet til en løsning med Rosenborg og at vi kan skilles som gode venner, sa Kåre Ingebrigtsen på pressekonferansen etter at det onsdag morgen ble et forlik med klubben.

Verken trenerduoen eller advokatene deres vil gå inn på detaljer i avtalen som er inngått med Rosenborg.

Ingebrigtsen avviste at saken handlet om å få mest mulig penger fra Rosenborg.

– Dette handlet om å få lagt fram saken vår. Det fikk både vi og Rosenborg. Dette handlet ikke om penger, men for oss å få si hvordan vi har opplevd dette, sa Ingebrigtsen.

Hoftun mener det var viktig for framtidige treneransettelser å få lagt fram saken.

– Det har vært viktig å for Kåre og meg å få fortalt vår historie. Vi har belyst dette godt. Vi tror at dette på sikt vil føre til at klubber og trenere er mer nøye når avtaler skal inngås, sa Hoftun, som ikke la skjul på at det er godt å få saken lagt bak seg.

– Det har vært en følelsesmessig berg-og-dalbane det siste halve året, sier Hoftun. Det har vært veldig tungt å stå i dette. Vi har vært på Lerkendal siden vi var guttunger, sier Hoftun.

Både Hoftun og Ingebrigtsen bedyret at de fortsatt har et godt forhold til Rosenborg, og at de skiltes med motparten som venner.

– Det var godt å gi Ivar Koteng en god klem da vi inngikk avtalen, sa Hoftun.

