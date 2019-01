Fallas erkerival mister trolig VM

sport

Stina Nilsson har fått påvist en brist på lårmuskelen.

Nyheten er et hardt slag i trynet for svensk langrenn. Nabolandet har ikke flust av stjerner å ta av. Uten NIlsson på startstrek blir ski-VM et fattigere mesterskap.

– Hun er fullt ut klar over at det er veldig lite sannsynlig at hun kommer til å være med i VM, sier landslagssjef Rikard Grip til TT.

Det var i semifinalen i verdenscupen i Otepää og i duell med blant andre Maiken Caspersen Falla at Nilsson fikk en strekk i låret. Hun haltet ut av stadion etter å ha fått medisinsk behandling.

Hun valgte senere å trekke seg fra finalen, som Falla gikk seirende ut av.

Nilsson smilte på vei ut av stadion, men ville ikke snakke. Haltingen var ikke noe spill for galleriet. Den var høyst reell.

Uvant

– Jeg kan ikke si at dette er en vanlig skade i langrenn. Jeg har ikke vært borti noe lignende tidligere. Det er inngangen hennes i semifinalen som er grunnen til skaden, sier Grip.

Nilsson gikk nærmest ned i spagaten, og i kaoset som oppsto satte hun også staven sin i foten til Falla slik at sistnevnte måtte sy noen sting.

Grip er en erfaren og rutinert sjef og vil ikke avskrive 25-åringen fra Malung fullstendig.

– Vi vil ikke utelukke VM helt, Det fortsatt en liten mulighet. Det er aldri noe morsomt når en løper i form og som har prestert bra blir skadd. Dette var selvsagt ikke noe vi hadde håpet på, men vi er nødt til å forholde oss til virkeligheten.

Først om tre uker vet man mer håndfast om det i det hele tatt er sjanse for at Nilsson kan komme seg til Seefeld. Skøytesprinten er første VM-øvelse 21. februar.

– Skader kommer sjelden beleilig, heller ikke denne. Nå blir tålmodigheten min satt ordentlig på prøve, og jeg må helt enkelt ta en dag om gangen, sier Nilsson i en pressemelding.

Sikkert kort

Sveriges landslagslege Magnus Oscarsson sier at denne typen skader normalt tar lenger tid å lege enn de fire ukene som gjenstår til sprinten i VM.

– Det er mer normalt med seks til åtte uker, men dette er det vanskelig å uttale seg om og det kommer an på hvordan rehabiliteringen går, hvilket nivå man skal opp på og om det oppstår noen komplikasjoner. Etter som det finnes en liten mulighet for at hun kan rekke VM, så vil vi ikke utelukke det helt, sier Oscarsson.

25 år gamle Nilsson har vært regnet som et av Sveriges sikreste VM-kort. Hun har vunnet fire av seks sprinterrenn denne sesongen. Til dels har hun vunnet helt overlegent. Hun vant dessuten OL-gullet i Pyeongchang i fjor vinter.

Hun var også så godt som sikker til det svenske stafettlaget på 4 x 5 kilometer der hun var høyaktuell som ankerkvinne. Hun hadde også vært et godt kort til en plass på lagsprinten. I OL i Pyeongchang tok hun dessuten bronse på den avsluttende 30-kilometeren.

