Leteaksjonen etter Sala gjenopptatt

Flyet med tre personer om bord forsvant utenfor kanaløya Guernsey ved den franske nordvestkysten natt til mandag. Det var dårlig vær i området.

Politiet har flere teorier om hendelsesforløpet. En av dem er at flyet har landet andre steder og ikke klart å ta kontakt. Skip kan ha plukket opp passasjerene etter at de har måttet lande på vannet. Redningsflåten kan ha vært tatt i bruk, og flyet kan ha gått i oppløsning og vrakrester er dermed spredt utover et stort område.

– Vårt søk i området vil basere seg på mulighetene om at redningsflåten er tatt i bruk, skrev politiet på Twitter.

Flyet, en PA46 Malibu forsvant fra radaren natt til mandag. Flyet skulle tatt Sala til Wales fra Frankrike. I helgen ble Sala enig om en overgang til Cardiff fra franske Nantes.

Guernsey-politiet opplyste at to personer var om bord i flyet, men franske luftfartsmyndigheter har opplyst at det var to person ved siden av piloten om bord.

Før flyturen, la Sala igjen en talemelding på WhatsApp til venner og familie. Denne ble gjengitt i argentinske medier tirsdag.

– Jeg er på et fly som ser ut som det kommer til å faller fra hverandre, og jeg er på vei til Cardiff, sa Sala.

– Hvis dere om en og en halv time ikke hører noe nytt fra meg, jeg vet ikke om de kommer til å sende folk for å lete etter meg, for de kommer ikke til å finne meg, vet dere. Far, jeg er så redd, la han til.

