RBK-striden endte i forlik, partene tause om innholdet

Ved 10.15-tiden kom tingrettsdommer Anne Marie Selvaag inn i rettssalen og bekreftet forliket. Da hadde onsdagens rettsforhandlinger vært utsatt en drøy time som følge av møtevirksomhet mellom partene.

I en pressemelding bekrefter RBK utfallet.

"Saken har vært en stor belastning for både trenerne og klubben, og det er derfor gledelig å kunne meddele at partene har blitt enige om et forlik", skriver klubben.

"Partene er enige om at prosessen har vært uheldig. For å sette sluttstrek i saken, er partene blitt enige om å bevare taushet om forlikets innhold", heter det videre.

Trenerforeningen tilfreds

Styreleder Ivar Koteng var lite meddelsom etter at forliket var et faktum.

– Jeg er glad det er over. Utover det har jeg ikke så mye å si, sa han til Adresseavisen.

De to trenerne Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun har innkalt til en pressekonferanse i Trondheim klokken 12 og vil der gi sitt syn på de siste dagene og sakens utfall.

Trenerforeningens leder Teddy Moen sier følgende til NTB om hvem han føler gikk seirende ut av de siste dagenes rettslige kamp.

– Jeg føler i hvert fall at trenerne kommer sterkere ut enn det Rosenborg gjør.

Han uttrykte videre tilfredshet med utfallet.

Dommeren oppfordret

Det var tingrettsdommer Selvaag som mot slutten av tirsdagens forhandlinger ba partene om å snakke sammen.

– Min oppfordring er at dere tar en prat i løpet av ettermiddagen og ser på mulighetene. Hvor står dere, og hva er det mulig å få til? sa hun.

Umiddelbart etter at retten var hevet tirsdag ettermiddag, satte advokatene til Ingebrigtsen, Hoftun og RBK seg sammen bak lukkede dører i Sør-Trøndelag tingrett. Etter rundt en halv times drøftinger forlot de tinghuset i Trondheim uten å ville si noe til pressen.

For to uker siden var partene i saken gjennom en rettsmekling. Der ble det ikke oppnådd enighet om noe forlik.

Tirsdag ba altså tingrettsdommer Selvaag likevel om at muligheten ble vurdert på nytt, og henviste til at man kanskje så annerledes på situasjonen etter to dager i tingretten.