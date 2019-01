sport

Det store samtaleemnet i Herning er om Danmark og Sverige ordner opp seg imellom før avkast eller underveis og tar plassene i semifinalen.

– Det er definitivt det artigste med cupkamper (etter innledende gruppespill). Da er det vinn eller forsvinn. Det er det artigste, og så slipper vi å regne på mål hit og mål dit overalt. Og det kan også komme noen skikkelige overraskelser i mesterskapene, sier Sagosen til NTB.

Danmark kan gå til semifinale med selv ganske klart tap mot Sverige i oppgjøret som går etter Norges kamp onsdag. Det er en rekke scenarioer med forskjellige utfall i toppen av gruppen.

Norge er definitivt sikret semi om Danmark slår eller spiller uavgjort mot Sverige og det blir norsk poeng mot Ungarn.

– Vi får ikke gjort noe med kampen mellom Sverige og Danmark. Vi må gjøre vårt, sier Sagosen.

Tviler

– Jeg er litt skeptisk til kampen mellom Danmark og Sverige, kanskje fordi jeg har brent meg i slike situasjoner før, sier NRKs ekspertkommentator Håvard Tvedten til NTB.

– Danmark har også måttet bruke færre spillere hardere enn de hadde sett for seg før dette VM. All hvile man kan få vil kunne betyr mye i semifinaler og medaljekamper, sier Tvedten.

Han var med i 2012-EM da Slovenia med overlegg styrte inn til 34-32-seier over Island i Norges pulje. Det var ren parodi mot slutten der slovenerne kastet ballen ut over sidelinjen med vilje. Lagets kaptein skjelte ut egen keeper fordi han reddet et skudd, og brøt inn i Islands timeout.

Ikke fair

– Dette var ikke fair play mot Norge, men vi må tenke på oss selv. Vi møter meget gode lag i hovedrunden og trenger poeng. Vi ønsker å komme med i OL-kvalifiseringen, sa Slovenias stjerne Uros Zorman til ehf.com etter skandalen i 2012.

Norges landslagssjef Christian Berge ville tirsdag ikke uttale seg om hvordan EM og VM spilles.

– Vi får ta det etter mesterskapet og ikke når jeg står midt oppi det, sier han til NTB.

De store håndballnasjonene ønsker mesterskap med puljespill og hovedrunde fordi det gir dem en tilnærmet garanti på åtte kamper. Det igjen betyr større inntekter fra TV-avtaler og mindre risiko for å ryke ut etter en dårlig kamp.

