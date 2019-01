Gulljakten i VM-fortsetter, Norge stoppet Tyskland med 31-25

sport

Norge rykket til 19-15- og 20-16-ledelse før 37 minutter var spilt. Tyskerne havnet i villrede, måtte jage opphenting og etter hvert ta sjanser. Det er ingen god kombinasjon.

Men tyskerne maktet det ganske bra en god stund. De ga aldri opp, men i eget forsvar hadde kreftene begynt å ta slutt for Tyskland.

Veteranen Bjarte Myrhol var svært viktig i starten av 2.-omgangen med flere mål på kort tid, men det var kollektivet som reddet Norge på en dag der keeperne lenge slet. På tampen sto derimot Torbjørn Bergerud fram med flere nøkkelredninger.

Dermed spiller Norge sin andre VM-finale på like mange år. I 2017 ble det tap for hjemmelaget Frankrike. To av de tre siste VM-sluttspillene er vunnet av vertsnasjonen. Danmark kan styrke statistikken ytterligere.

– Nå er jeg glad, vanvittig glad. Jeg orker ikke å begynne å analysere kampen enn gang, sa landslagssjef Christian Berge til TV 3 før han ikke klarte å holde seg unna analysen likevel:

– Det fungerte veldig godt for oss. De hadde flere forsvarsvarianter, men vi kom til gode løsninger. Vi spilte smart i perioder og fikk lurt dem ut på glattisen. En kjempeinnsats av gutta.

Nei

Tyskland hadde voldsom støtte i ryggen i Hamburg. Hjemmepublikummet så for seg muligheten til en ny VM-tittel og den første siden 2007.

Det skulle ikke gå tyskernes vei. Norge fikk revansj for EM-tapet i 2016. I den semifinalen sendte tyskerne inn en spiller for mye på banen mot slutten for å stoppe Norges mulighet til utligning.

Den slue taktikken lyktes de med.

Hardt

Tyskland gikk ut med knallhardt, på nippet til overbrutalt, forsvarsspill akkurat som ventet. Sander Sagosen ble tatt hardest av alle, og det var juling å få hver gang han nærmet seg den tyske blokka.

Banens yngstemann Magnus Abelvik Rød (21) var også den beste av alle i 1.-omgangen med fem scoringer og en hard jobb i forsvar også. Han måtte ut med en kneskade kort etter pause.

Han ble plastret sammen og kom i spill etter noen minutter. På tampen av kampen måtte Abelvik Rød ha hjelp til å komme seg av banen etter en ny trøkk.

– Det er en liten skår i gleden. Han snakket om at det var krampetendenser, sa Berge om Abelvik Røds skadesituasjon.

Norge løp inn noen billige mål og skaffet seg et lite grep etter at lagene hadde holdt følge til 9-9.

De tsjekkiske dommerne Vaclav Horacek og Jiri Novotny kunne ikke vært bedre sett med norske øyne. Sjelden, ytterst sjelden, ligger linjen på 50-50 som fredag i en kamp der vertsnasjonen spiller for finale.

Mikkel-løsning?

Danmark utklasset et skuffende og svakt Frankrike med 38-30 i sin semifinale. Mikkel Hansen var igjen den store mannen. Han scoret tolv ganger og hadde en haug assists.

Danskene kommer til å ha støtte av de aller fleste tilskuerne i Boxen søndag. Skal Norge vinne kampen, må Hansen på et eller annet vis begrenses når det gjelder scoringer og målgivende pasninger. Får han operere like fritt som mot Frankrike og som i gruppekampen mot Norge, blir det trolig en ny oppvisning av ham.

Et frimerke? Det vil være en overraskelse av de helt sjeldne om landslagssjef Christian Berge går for den løsningen.

(©NTB)