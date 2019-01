City enkelt videre i FA-cupen med sin åttende strake seier

sport

Etter en tøff periode i romjula har Pep Guardiolas menn nå virkelig fått fart på sakene igjen. Seieren over Burnley var Citys åttende strake, og i denne perioden har laget scoret hele 33 mål. I midtuken ble Manchester-klubben klar for finalen i ligacupen etter å ha vunnet 10-0 sammenlagt over Burton.

Lørdag ble det også avansement i FA-cupen etter en lekende lett 5-0-seier.

Herjet etter pause

De lyseblå stilte et knallsterkt lag, og etter halvspilt første omgang tok de ledelsen. Brasilianske Gabriel Jesus scoret etter forarbeid av landsmann Danilo.

Like etter pause doblet vertene til 2-0. Denne gangen var det portugiseren Bernardo Silva som fikk nettsus. Etter 61 minutter var kampen punktert da Kevin de Bruyne gjorde dagens tredje City-scoring.

Ydmykelsen skulle bli verre for Burnley. Et snaut kvarter før slutt satte Kevin Long ballen i eget nett, og fem minutter før slutt gjorde Sergio Agüero 5-0.

Celina-perle

Like enkelt ble det ikke for Premier League-kollega Wolverhampton. Ulvene slo ut Liverpool i forrige runde, men borte mot Shrewsbury fra nivå tre holdt det på å si stopp.

Hjemmelaget ledet 2-0, men Raúl Jiménez skapte spenning med sin redusering i det 75. minutt. Wolverhampton reddet omkamp da Matt Doherty scoret langt inn i overtiden. Omkamp blir det også for Brighton, som spilte en målløs uavgjort hjemme mot West Bromwich fra nivå to.

For Newcastle ble det nedtur. De ble feid ut av FA-cupen etter 0-2-tap hjemme mot ligarival Watford.

Tidligere Strømsgodset-spiller Bersant Celina scoret et flott langskudd da hans Swansea gikk videre med 4-1-seier over Gillingham.

