Harden la Jordan bak seg

Harden var banens mestscorende spiller for 22. kamp på rad. Jordan var på det meste toppscorer i 21 kamper på rad i sin fantastiske karriere. Hardens rekke er nå den nest lengste i NBA-historien, bak Wilt Chamberlain som i sin tid var mestscorende 40 ganger på rad.

Harden har snitt på over 50 poeng i sine fem siste kamper og leverte karrierebeste 61 i borteseieren mot New York Knicks onsdag. Raptors gjorde sitt beste for å bremse ham og lyktes tålelig.

– Vi gjorde en brukbar jobb. Vi ville tvinge andre til å skyte, sa Danny Green, som ga Harden tett oppvartning. Likevel var Harden toneangivende da Rockets vant 121-119.

– Jeg prøver bare å gjøre det som skal til for å vinne, sa han.

Han har scoret minst 30 poeng i hver av de 22 siste kampene. Den eneste som har gjort det flere ganger på rad er Chamberlain, som gjorde det tre ganger: 65, 31 og 25 kamper.

I en annen kamp fredag scoret Giannis Antetokounmpo 34 poeng og tok 14 returer da Milwaukee Bucks, som har ligaens beste statistikk (35-12) slo Charlotte Hornets 108-99. Det var lagets sjette strake seier.

Lou Williams noterte trippel-tosifret for første gang i karrieren med 31 poeng, 10 assist og 10 returer da Los Angeles Clippers slo Chicago Bulls 106-101.

