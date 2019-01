To nordmenn på pallen da Manificat vant

sport

Etter en råsterk avslutning ble Didrik Tønseth nummer tre.

Manificat tok grep fra start og ledet ved passering 5 og 10 kilometer, men mot slutten ble det tyngre for 32-åringen. Bak kom flere sterke løpere, deriblant nordmennene Krüger, Tønseth og Sjur Røthe.

De så ut til å ha disponert kreftene bedre enn franskmannen. Ved siste passering på 13,6 kilometer var Krüger foran Manificat med ett sekund, men mot mål gikk det noe saktere for nordmannen.

Bekreftelse

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde ett sekund på ham på toppen der, og trodde jeg hadde litt bedre fart. Men Manificat er en luring og snek til seg seieren, sa Krüger til NRK etter løpet.

I mål endte Lyn-løperen 1,1 sekund bak franskmannen.

– Jeg hadde troen på at det kunne gå. Jeg kommer nok til å gruble litt på hvor det ene sekundet skulle ha kommet fra, sa Krüger.

Med annenplassen havnet Krüger på pallen for sjette gang i individuell verdenscupsammenheng. Selv om det ble et knepet tap, så han lyst på det etter løpet.

– Selvfølgelig er det bittert å tape med så lite. Men alt i alt synes jeg at jeg gjør et godt løp, og får bekreftelse på at formen er tilbake, sa han.

Sterk norsk laginnsats

Også Tønseth gjorde et godt løp, og i mål var treeren 8,7 sekunder bak. Sergej Ustjugov tok 4.-plassen, mens Røthe ble nummer fem, 19,9 sekunder bak Manificat.

Daniel Stock leverte et godkjent løp og ble nummer elleve, plassen foran Hans Christer Holund. Chris André Jespersen skuffet noe med sin 15.-plass, men sikret med det en meget solid norsk innsats.

Verken Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby eller Johannes Høsflot Klæbo stilte til start.

(©NTB)