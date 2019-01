Chelseas ettertraktede stortalent scoret i lett cupseier

sport

Scoringen til Hudson-Odoi vil nok være det Chelsea-fansen vil huske best. 18-åringen er blitt sterkt koblet til Bayern München de siste ukene, og lørdag hevdet flere engelske medier at det engelske stortalentet hadde gitt London-klubben klar beskjed om at han vil bort.

Til tross for ryktene fikk Hudson-Odoi tillit fra start av Maurizio Sarri. Unggutten viste igjen hvorfor han er så ettertraktet. Etter 65 minutter dro han en småfrekk finte på Morgan Fox og dunket inn Chelseas 2-0-mål i korthjørnet via den ene keeperhansken til Keiren Westwood. Hudson-Odoi scoret på en pasning i bakrom fra Mateo Kovacic.

– Jeg synes han gjorde det veldig bra, sa tomålsscorer Willian til BBC etter kampen.

VAR omgjorde straffe

Det var klasseforskjell på lagene i kveldsmørket på Stamford Bridge. Chelsea totaldominerte banespillet mot laget fra nivå to i England, og var med ytterst få unntak aldri i trøbbel i jakten på avansement til FA-cupens 5. runde.

Etter 26 minutter satte Willian en sikker straffe i nettet. Hjemmelaget fikk muligheten etter at César Azpilicueta ble stemplet av Sam Hutchinson. Brasilianeren tilbød nysigneringen Gonzalo Higuaín å ta straffesparket, men spissen takket nei.

Like før scoringen ble Sheffield Wednesday tildelt straffe, men den ble korrekt omgjort ved bruk av videodømming (VAR). TV-bildene viste at Chelseas Ethan Ampadu var borti ballen før han taklet Joey Pelupessy.

Toneangivende

Med 2-0-målet til Hudson-Odoi var det ingen tvil om seieren. Tenåringen har vært direkte involvert i fem mål i de fem siste kampene han har spilt fra start. Han har med andre ord vist fram sitt repertoar når han først har fått sjansen.

Willian gjorde Chelseas tredje fulltreffer etter 83 minutter. Med en suser gikk ballen i det lengste hjørnet. Han ble flott satt opp av innbytter Olivier Giroud.

– Det var en god kamp, og jeg synes vi fortjente å gå videre til neste runde, sa Willian, som rundet 50 mål for Chelsea da han tok vertene i føringen.

London-klubben er regjerende mester i FA-cupen. Sist sesong vant Chelsea finalen med 1-0-seier over Manchester United.

