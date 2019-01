Ronaldo ble Juventus-helt etter dramatisk avslutning

sport

For det så stygt ut for gjestene da tidligere Liverpool-spiller Emre Can var uheldig og satte en ball i eget mål like før timen var spilt i den italienske hovedstaden. Juventus har fortsatt ikke tapt i serien denne sesongen, men var i trøbbel mot Lazio.

De lyseblå ledet og hadde vært det klart beste laget på Olympiastadion, men sjansesløsingen kostet dyrt. Til slutt våknet serielederen.

Først scoret innbytter João Cancelo bare minutter etter at han hadde blitt byttet inn. Deretter avgjorde Cristiano Ronaldo storoppgjøret på straffespark to minutter før slutt. Superstjernen har nå 15 mål i serien, ett bak den snart 36 år gamle Sampdoria-toppscoreren Fabio Quagliarella.

Fra 11 meter var han trygg og plasserte ballen opp i nettaket. Dermed er luken ned til tabelltoer Napoli på hele 11 poeng.

Ni minutter før full tid kom tidligere Viking-spiller Valon Berisha inn for hovedstadsklubben. Norsk-kosovaren klarte ikke å bemerke seg spesielt for Lazio.

Tidligere på dagen hadde Lazios byrival Roma rotet bort det som så ut som en sikker seier. De ledet 3-0 borte mot Atalanta, men en kollaps sørget for poengdeling.

Kalddusj ble det også for spisslegenden Filippo Inzaghi. Han er trener for bunnlaget Bologna. Søndag gikk de på et pinlig 0-4-tap mot 19.-plasserte Frosinone, og det gjør at presset øker ytterligere på den tidligere italienske landslagsspilleren.

