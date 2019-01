PSG-sjefen: – Supervanskelig å få Neymar klar til United-kampen

sport

Søndag kveld meldte den franske radiostasjonen RMC at den brasilianske superstjernen går glipp av kampen mot Ole Gunnar Solskjærs menn på Old Trafford om to uker.

Noen timer senere gikk PSG-trener Thomas Tuchel langt i å bekrefte nyheten da han uttalte seg om Neymars skadesituasjon etter 4-1-seieren over Rennes.

– Det kommer til å bli supervanskelig, sa tyskeren til Canal+ på spørsmål om 26-åringens sjanser til å bli klar til den første av to kamper mot Manchester United i mesterligaens åttedelsfinale.

– Det er fortsatt for tidlig å snakke om en returdato. Vi må først vente og se hvordan Neymar responderer på behandlingen, la Tuchel til.

Verratti også usikker

Ifølge avisen Le Parisien pådro Neymar seg et lite brudd i det femte mellomfotsbeinet i høyrefoten under PSGs 2-0-seier over Strasbourg i cupen sist onsdag. Det er nøyaktig samme sted som Neymar i mars i fjor måtte operere etter en skade

Brasils landslagslege Rodrigo Lasmar kommer til Paris mandag for å ta del i diskusjonen om hvordan Neymar skal behandles i tiden som kommer. En ny operasjon er ikke utelukket, erfarer RMC.

Paris Saint-Germain risikerer også å være uten midtbanestjernen Marco Verratti til møtet med United om litt over to uker. Italieneren sliter med en ankelskade. I tillegg er Adrien Rabiot helt ute i PSG-kulden etter bråk rundt kontraktsforhandlingene med den franske storklubben.

Solskjær-effekten

Manchester United ble av mange sett på som nesten sjanseløse da Champions League-trekningen til åttedelsfinalene ble gjort før jul, men siden har bildet forandret seg en god del.

Solskjærs inntog som vikarmanager har blåst nytt liv i United. Under kristiansunderen har rødtrøyene vunnet åtte kamper på rad. Rekken inkluderer to sterke borteseirer mot Tottenham og Arsenal.

Returkampen mot PSG i mesterligaen spilles 6. mars på Parc des Princes i den franske hovedstaden.

