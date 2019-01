Solskjær nyter United-livet: – Jeg elsker det

sport

Tirsdag kveld kan Solskjær lede United til ni strake seirer når Burnley kommer på besøk. En slik rekke har storklubben kun hatt én gang siden superstjernen Cristiano Ronaldo ble solgt i 2009.

Seiersbølgen under Solskjær forbløffer mange i England. Mot slutten av José Mourinho-epoken var det lite glede å spore hos United-spillerne. Nå er smilene og humøret tilbake.

– Jeg elsker det, for dette er akkurat det du ønsker. Vi har hatt noen fantastiske resultater og strålende prestasjoner, sa Solskjær da han møtte pressen mandag formiddag.

Blitt mer kjent

Kristiansunderen får mye ros for å ha knekt angrepskoden i Manchester United. Storklubben har bøttet inn 23 mål på Solskjærs åtte første kamper. Senest fredag kom det tre scoringer i FA-cupseieren borte mot Arsenal.

Tidligere i sesongen slet rødtrøyene ofte med at de havnet bakpå, men med Solskjær har de fortsatt ikke ligget under i noen kamper.

– Jeg kan se forbedringer på mange områder. Bare fra kampene mot Tottenham og Arsenal har vi forbedret strukturen og måten vi utfører ideene våre på. Vi er også blitt bedre kjent med hverandre. Nå vet spillerne hva jeg ønsker fra laget. Folk sa at det bare handlet om å angripe, men det er det defensive jeg har vært fornøyd med. Vi har ikke sluppet inn mange mål, sa Solskjær.

Kan slå PL-rekord

Han ser ikke for seg utskiftninger i stallen før januarvinduet stenger torsdag kveld.

– I øyeblikket ser jeg for meg at alle blir værende i klubben. Det er ikke gjort avtaler med noen, men det er fortsatt noen dager igjen. Jeg er ikke altfor involvert i forhandlinger, så det som skjer vil skje. Jeg ser fram til at overgangsvinduet stenger, slik at vi kan forbedre spillerne vi har i stallen.

Med nok en trepoenger vil Solskjær faktisk også ha Premier League-rekorden for antall strake seirer fra start med ny klubb for seg selv. Nå deler han den med Carlo Ancelotti og Pep Guardiola, som vant sine seks første seriekamper med henholdsvis Chelsea og Manchester City.

(©NTB)