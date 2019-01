Arsenal holder følge i kampen om en topp fire-plass

sport

Arsenal tok tre viktige poeng i kampen om en topp-fire plassering da Cardiff ble slått 2-1 i London tirsdag kveld. Pierre-Emerick Aubameyang satte inn kampens første mål etter 66 minutters spill.

Gaboneren var sikker fra straffemerket etter at Sead Kolasinac ble lagt i bakken av Bruno Ecuélé Manga. Hjemmelaget ropte også på straffe to ganger i første omgang, men av dommer Mike Dean var alle gode ting tre.

Alexandre Lacazette doblet ledelsen sju minutter før slutt. På overtid sørget Nathaniel Mendez-Laing for spenning de siste sekundene, men da var det for sent for en snuoperasjon fra gjestene. Alle poengene ble igjen i London, og Arsenal tok dermed sin sjuende strake hjemmeseirer.

Med seier krabbet Arsenal opp i ryggen på Chelsea på fjerdeplass. Begge har 47 poeng, men Chelsea har i tillegg til bedre målforskjell også én kamp mindre spilt.

Neste runde spiller Arsenal borte mot titteljagende Manchester City, mens Cardiff tar imot Bournemouth.

Mitrović-dobbel

Fulham lå under 0-2 hjemme mot Brighton før det var spilt 20 minutter på Craven Cottage etter to mål av Glenn Murray. Men etter sidebyttet var det hjemmelaget for alle pengene.

Calum Chambers reduserte to minutter etter hvilen, før Aleksandar Mitrović utlignet ti minutter senere. Mitrović var ikke ferdigscoret og ga hjemmelaget ledelsen kvarteret før slutt. Luciano Vietto fastsatte resultatet til 4-2 elleve minutter før slutt.

Stafan Johansen, som kun har startet fire ligakamper for Fulham denne sesongen, var ikke å finne verken på banen eller benken.

Neste runde spiller Fulham borte mot Crystal Palace, mens Brighton tar imot Watford.

Jiménez -dobbel

Raúl Jiménez scoret to av Wolverhamptons mål da West Ham ble slått 3-0 hjemme på Molineux. Romain Saïss ga ulvene ledelsen etter litt over timen spilt, før Jiménez satte to i nettet i løpet av de ti siste minuttene.

Neste runde spiller West Ham hjemme mot serieleder Liverpool, mens Wolverhampton spiller borte mot Everton, som denne runden vant 1-0 borte mot Huddersfield, etter en tidlig scoring av Richarlison.

Lucas Digne ble utvist for Everton etter 67 minutters spill, men Huddersfield klarte ikke å utnytte overtallsspillet de siste 25 minuttene.

Det blir en tøff oppgave for hjemmelagets nye manager, Jan Siewert, å redde klubben fra nedrykk. Huddersfield, som ligger sist på tabellen, har seks poeng opp til Fulham på plassen over.

