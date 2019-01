Mareritt for Sveriges landslagskeeper i italiensk cup

sport

Olsen fikk kritikk etter at Roma i helgen ga fra seg tre måls ledelse og spilte 3-3 mot Atalanta i Serie A, men det er ingenting mot det som venter etter onsdagens kollaps. Det sto 3-1 etter en drøy halvtime. Da hadde hjemmelaget hatt fire avslutninger på mål.

I den siste snaue halvtimen scoret hjemmelaget fire ganger til og gjorde kvelden til et mareritt for gjestene fra hovedstaden, som måtte avslutte med ti mann etter at innbytter Edin Dzeko fikk direkte rødt kort i det 71. minutt for å fornærme dommeren.

Federico Chiesa scoret de to første Fiorentina-målene og fullførte sitt hattrick etter pause. Luis Muriel og Marco Benassi scoret ett mål hver, mens innbytter Giovanni Simeone sto for de to siste. Han kom inn for Chiesa.

Kampstatistikken viste at Fiorentina hadde ni avslutninger mellom stengene, og tidligere FC København-målvakt Olsen slapp inn sju av dem.

Fiorentina møter Atalanta eller Juventus i semifinalen.

