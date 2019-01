Olsen-mareritt i cupen, Juventus også utslått

sport

Også tittelforsvarer Juventus ble feid ut av cupen onsdag, da Atalanta sjokkvant 3-0. Duvan Zapata økte to ganger etter at Timothy Castagne ga Bergamo-laget ledelsen.

Olsen fikk kritikk etter at Roma i helgen ga fra seg tre måls ledelse og spilte 3-3 mot Atalanta i Serie A, men det er ingenting mot det som venter etter onsdagens kollaps. Det sto 3-1 etter en drøy halvtime. Da hadde hjemmelaget hatt fire avslutninger på mål.

I den siste snaue halvtimen scoret hjemmelaget fire ganger til og gjorde kvelden til et mareritt for gjestene fra hovedstaden, som måtte avslutte med ti mann etter at innbytter Edin Dzeko fikk direkte rødt kort i det 71. minutt for å fornærme dommeren.

Federico Chiesa scoret de to første Fiorentina-målene og fullførte sitt hattrick etter pause. Luis Muriel og Marco Benassi scoret ett mål hver, mens innbytter Giovanni Simeone sto for de to siste. Han kom inn for Chiesa.

Kampstatistikken viste at Fiorentina hadde ni avslutninger mellom stengene, og tidligere FC København-målvakt Olsen slapp inn sju av dem.

Juventus-kollaps

Juventus måtte greie seg uten Leonardo Bonucci onsdag, og Giorgio Chiellini måtte ut med skade. I deres fravær viste forsvaret seg svært sårbart. Chiellinis erstatter João Cancelo rotet bort ballen forut for ledermålet, og det var svakt forsvarsspill også før Zapatas 2-0-mål rett før pause.

Gjestenes trener Massimiliano Allegri ble vist opp på tribunen for protester, før en ny forsvarsbrøler av Mattia De Sciglio banet vei for Zapatas 3-0-mål rett før slutt.

Cristiano Ronaldo kom ikke til noen sjanser. Sami Khedira sto for Juventus' beste mulighet, men lyktes ikke. Hans avslutning havnet i fanget på Etrit Berisha.

Fiorentina møter Atalanta i semifinalen, mens Milan møter vinneren av torsdagens kamp mellom Inter og Lazio.

