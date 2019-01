PSG-formann Al-Khelaifi inn i UEFA-styret

sport

Det skjedde under ECA-styremøtet i Lisboa onsdag. ECA har to plasser i UEFA-styret, og Al-Khelaifi erstatter tidligere Arsenal-direktør Ivan Gazidis, som ikke lenger er valgbar etter at han sluttet seg til italienske Milan. Andrea Agnelli fra Juventus er nemlig allerede ECA-representant i UEFA-styret.

– Jeg er dypt beæret over å ha blitt valgt av de andre ECA-styremedlemmene til å slutte meg til UEFA-styret. Jeg ser fram til å jobbe sammen med de andre i styret med å forbedre og utvikle europeisk fotball og samtidig sikre at klubbenes interesser ivaretas i beslutningsprosessen, sier Al-Khelaifi ifølge ECAs nettsted.

Formelt skal 45-åringen fra Qatar velges inn i UEFA-styret under kongressen i Roma torsdag 7. februar. Det er egentlig en formalitet, men det kan bli stilt spørsmål ved reglene om habilitet og interessekonflikter.

Al-Khelaifi er leder for Doha-baserte beIN Sports, som kringkaster i Midtøsten, deler av Asia, Europa og Nord-Amerika, og som kjøper senderettigheter blant annet fra UEFA. Dessuten er klubben han leder under etterforskning av UEFA for brudd på reglene om økonomisk fair play (FFP).

Al-Khelaifi er også selv under etterforskning av sveitsiske myndigheter, som i 2017 knyttet ham til korrupsjonsmistanker i forbindelse med kjøp av senderettigheter for VM i 2026 og 2030.

PSG måtte for noen år siden si fra seg 20 millioner euro i prispenger fra mesterligaen etter å ha inngått et forlik om straffen for brudd på FFP-reglementet. Klubben havnet i søkelyset på ny da det dukket opp anklager om at sponsorinntekter fra Qatar er grovt overrapportert for å skjule økonomiske tilskudd fra eierne.

Al-Khelaifi har vært sjef i PSG siden klubben i 2011 fikk pengesterke eiere fra Qatar.

