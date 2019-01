sport

25-åringens kontrakt med de spanske La Liga-mestrene utgår i 2012, men ifølge BBC får Arsenal muligheten til å kjøpe Suarez i sommer.

Spanjolen har spilt 71 kamper for Barcelona siden 2013, men kun åtte denne sesongen.

Gunners-manager Unai Emery kjenner ham fra tiden i Sevilla der Suarez var på utlån.

Suárez er for øvrig kjent fra engelsk fotball fra to sesonger i Manchester City som tenåring, men han spilte kun to kamper på førstelaget før han ble solgt til Barcelona som 19-åring.

